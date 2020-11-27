Більшість українців виступила за введення локдауну – опитування

Більшість громадян України підтримує введення повного локдауну в країні у грудні.

Про це свідчить опитування Liberty Report, результати якого оприлюднили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада.

Респондентам поставили запитання: "Чи підтримуєте ви введення повного локдауну в грудні?". 58% відповіли "так", проти висловилися 42%.

Результати опитування щодо введення локдауну.

За словами Савіка Шустера, відсоток підтримки за останній час знизився, оскільки два місяці тому за жорсткі обмеження виступали майже 80%.

Опитування проводилося 27 листопада серед 12 087 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 27 листопада в Україні офіційно було підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із початку епідемії.

Після цього українці в соцмережах зажадали ввести локдаун і засумнівалися в ефективності карантину вихідного дня.