Більшість українців підтримали жорсткий карантин – опитування

Українці підтримали введення посиленого карантину через масову загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

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Про це свідчать результати опитування, опублікованого на сайті Українського інституту майбутнього.

Так "максимально можливою" загрозою вірус вважають 38% респондентів, а "імовірною" загрозою – 51%. При цьому загрози хвороби не бачать тільки 2% опитаних.

Опитування Український інститут майбутнього

Згідно з опитуванням 92% українців мають намір на Великдень залишитися вдома і не порушувати режим карантину. Решта населення відповіла, що на свято піде в гості або на прогулянку.

Опитування Український інститут майбутнього

Опитування Український інститут майбутнього

При цьому більш ніж 90% респондентів схвалили посилення заходів карантину, які запровадив Кабінет міністрів. Українці підтримали заборону на проведення масових заходів, на перебування у громадському місці без маски і пересування дітей до 14 років без супроводу дорослих.

Однак 19% відповіли, що не дотримуватимуться заборони на прогулянки в парках і зонах відпочинку.

Опитування Український інститут майбутнього

Зазначається, що 89% українців, виходячи з дому, надягають захисні маски. 50% користуються антисептиком і 35% рукавичками.

Опитування Український інститут майбутнього

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели НС по всій країні.

Пізніше в Кабміні повідомили, що частина карантинних заходів може діяти в Україні до вересня.