Більшість українців (71%) вважає, що країна розвивається у неправильному напрямку. Водночас тільки 18% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються правильно.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у грудні 2020 року. Як зазначено у результатах опитування, ключовими проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу.

"Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать у некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснює ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні півроку зросла з 53 до 63%", – сказано у матеріалі.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" ratinggroup.ua

Крім того, згідно з опитуванням, понад 70% опитаних вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, а 17% – що воно не змінилося. Лише 7% помітили покращення.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" ratinggroup.ua

Щодо фінансової ситуації у родині, то 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" ratinggroup.ua

При цьому лише 16% опитаних українців висловили переконання, що впродовж наступних 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться. 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% – очікують погіршення.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" ratinggroup.ua

Загалом, як сказано у результатах опитування, серед українців переважають емоції розчарування (42%) та надії (32%).

Зазначимо, що діяльністю президента Володимира Зеленського не задоволені 65% опитаних, що стало антирекордом за часи його президентства.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, головним невдахою 2020 року українці назвали президента України Володимира Зеленського.