Більшість українців не готові платити за створення сучасної авіації –​​​​​​​ опитування

Юрій Сергієнко Суспільство 00:02, 3.10.2020 Оновлено: 00:17, 3.10.2020

Більшість громадян України не погодилася платити гроші на створення в країні сучасної військової авіації.

Таку думку висловили опитані глядачі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня.

Їм поставили запитання: "Чи готові ви платити 1200 гривень на рік протягом 15 років за створення сучасної військової авіації?".

Ствердно відповіли тільки 47,82% опитаних, а 52,18% сказали – "Ні".

Опитування проводилося серед 11 772 людей.

Результати голосування.

Однією з тем програми була катастрофа літака Збройних сил України Ан-26, який упав 25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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