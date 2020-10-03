Більшість громадян України не погодилася платити гроші на створення в країні сучасної військової авіації.

Таку думку висловили опитані глядачі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня.

Їм поставили запитання: "Чи готові ви платити 1200 гривень на рік протягом 15 років за створення сучасної військової авіації?".

Ствердно відповіли тільки 47,82% опитаних, а 52,18% сказали – "Ні".

Опитування проводилося серед 11 772 людей.

Однією з тем програми була катастрофа літака Збройних сил України Ан-26, який упав 25 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: