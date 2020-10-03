Більшість українців не готові платити за створення сучасної авіації – опитування
Більшість громадян України не погодилася платити гроші на створення в країні сучасної військової авіації.
Таку думку висловили опитані глядачі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 2 жовтня.
Їм поставили запитання: "Чи готові ви платити 1200 гривень на рік протягом 15 років за створення сучасної військової авіації?".
Ствердно відповіли тільки 47,82% опитаних, а 52,18% сказали – "Ні".
Опитування проводилося серед 11 772 людей.
Однією з тем програми була катастрофа літака Збройних сил України Ан-26, який упав 25 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Літак розбивс, коли заходив на посадку. Унаслідок 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Глава урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський заявив, що причиною аварії Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, накладений на технічні несправності.