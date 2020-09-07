Більшість українців не бачать загрози в коронавірусі – опитування

Більшість громадян України не вважають, що коронавірусна інфекція COVID-19 є загрозою для них.

Згідно з опитуванням, проведеного групою "Рейтинг", 34% українців не сприймають її як особисту загрозу взагалі і 24% вважають, що це швидше за все не загроза.

Серйозною загрозою коронавірус назвали тільки 14% опитаних, а скоріше загрозою – 26%.

При цьому маски в громадських місцях носять 72% респондентів, іноді її надягає 21%, а ніколи – 6%.

Більшість українців не вважають коронавірус загрозою. Інфографіка ratinggroup.ua

Дії Кабінету міністрів по боротьбі з COVID-19 підтримують 35% опитаних, а ось 51% українців переконані, що уряд не справляється.

Президента Володимира Зеленського в цьому питанні підтримують 49% проти 40%.

Більшість респондентів, 56%, вважають, що місцева влада все робить правильно в боротьбі з епідемією, зворотної думки дотримуються 34%.

Більшість українців не підтримують Кабмін в боротьбі з коронавірусом. Інфографіка ratinggroup.ua

Опитування проводилося 30-31 липня за допомогою телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів серед 2 472 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з понеділка, 7 вересня, набув чинності новий поділ країни на карантинні зони за рівнями епідемічної ситуації з коронавірусом.