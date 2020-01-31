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31 січня • оновлено в 16:40
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Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО – опитування

1.1т
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Вступ до Європейського Союзу і НАТО готові підтримати більшість українців.

Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення OBOZREVATEL.

Як зазначено у результатах опитування, якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС, то майже дві третини (63,3%) усіх опитаних проголосували б "за". Зі свого боку проти проголосували б 21,6% респондентів, решта не брали б участь у референдумі або не визначилися з відповіддю.

Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО – опитування

Найчастіше підтримують вступ до ЄС респонденти, які висловлюють намір проголосувати за "Європейську солідарність" (96,3% проголосували б за вступ до ЄС). Вступ до ЄС також підтримують переважна більшість електорату "Слуги народу" (73,3%) та "Батьківщини" (68,3%). Серед респондентів, які висловлюють намір проголосувати за ОПЗЖ, абсолютна більшість (57,3%) проголосували б проти вступу до ЄС, а підтримали б вступ – 26,1%.

Разом з тим, якби найближчим часом відбувся референдум із приводу вступу України до НАТО, то за вступ проголосували б відносна більшість опитаних (49,8%). Проти проголосували б 29,8% респондентів, решта не брали б участь у референдумі або не визначилися з відповіддю.

Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО – опитування

Серед прихильників різних партій найчастіше підтримують вступ до НАТО респонденти, які висловлюють намір проголосувати за "Європейську солідарність" (89,9% проголосували б за вступ до НАТО). Вступ до НАТО також підтримують абсолютна більшість електорату "Слуги народу" (52,9%) та відносна більшість електорату "Батьківщини" (49,6%). Серед прихильників ОПЗЖ абсолютна більшість (71,4%) проголосували б проти вступу до НАТО, а підтримали б вступ – 7,1%.

Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО – опитування

Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці листопада було зафіксовано значне зниження рейтингу в партії влади "Слуга народу" – на 8,1% проти аналогічного дослідження наприкінці жовтня. Так, у жовтні за "слуг" проголосували б 44% українців, тоді як вже у листопаді тільки 35,9%.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Європейський Союз НАТО
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hunt andres
hunt andres
Пусть дальше готовятся))) ЕС не готов. И очень долго будет не готов. Та же Турция в разы более подходящий кандидат. А до нее вам несколько поколений еще пережить надо)
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Тогда пришло время референдума! Пукин же любит референдумы, давайте сделаем ему такой подарок!?
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну так проведите референдум вместо фейковых опросов)))
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