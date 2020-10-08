У 90% пацієнтів із COVID-19 немає контрольних симптомів, – британські вчені

Вчені Університетського коледжу Лондона з'ясували, що майже у 90% пацієнтів з COVID-19 не спостерігається жодного з трьох контрольних симптомів, тому виявити хворобу можна лише за допомогою тестування.

Такий висновок вони зробили після дослідження на коронавірус більше ніж 36 тис. добровольців, повідомила Daily Mail.

Тестування проводилося Управлінням національної статистики (ONS) в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Це була випадкова перевірка десятків тисяч людей, які живуть у Великобританії.

Згідно з опублікованими результатами, лише у 16 добровольців зі 115 з позитивним результатом тесту на вірус були відповідні симптоми – жар, кашель, втрата смаку та нюху.

При цьому з усіх протестованих 158 осіб мали подібні симптоми, але лише 10% з них хворіли COVID-19.

Це є важливим доказом необхідності повсюдного дослідження на коронавірус, заявили вчені. Тисячі людей, які страждають від симптомів, схожих на коронавірус, повинні будуть пройти тестування, оскільки це єдиний спосіб дізнатися, чи є у них захворювання, вважають вони.

Провідний дослідник додатку Covid Symptom Study, епідеміолог Королівського коледжу Лондона професор Тім Спектор піддав критиці результати даного дослідження.

"Проблема з даними ONS полягала в тому, що повний спектр симптомів не збирався систематично, а збирався тільки в день відбору проб. ... Наші власні дані про 400 дорослих близнюків, перевірених на антитіла, які щодня реєструють симптоми через додаток, показали, що лише 19% людей не мали симптомів. Це підкреслює важливість збору всього спектра симптомів ", – сказав він.

Також думки вчених розділилися в питанні про те, чи є носії безсимптомної коронавірусної інфекції такими ж активними розповсюджувачами вірусу, як і хворі з симптомами.

Одні експерти заявляють, що ті, у кого немає симптомів, зокрема, ті, хто не кашляє, цілком ймовірно, не поширюють вірус так інтенсивно.

Дослідники Південної Кореї, своєю чергою, стверджують, що в безсимптомних випадках була така ж кількість вірусу, тобто ризик поширення є рівним.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, де, згідно з даними ВООЗ, ризик заразитися коронавірусною інфекцією є найвищим.