Більшість областей України в суботу накриють дощі. Карта
Найтеплішою погода буде на півдні та сході
Значні дощі прогнозують у центрі й на півночі країни
Також по країні очікуються сильні пориви вітру
Погода в Україні в суботу, 17 жовтня, буде дощовою. Опади очікуються в більшості областей.
Удень по країні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.
Дощі прогнозують у більшості регіонів, удень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях і Карпатському регіоні значні опади. У Карпатах – мокрий сніг.
Температура повітря на заході України вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, удень – +9...+14.
На решті території вночі 10-15 тепла, удень – від 15 до 20 градусів.
Найтепліше на півдні і сході – там повітря прогріється до +24.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували на неділю, 18 жовтня, ще більше похолодання.