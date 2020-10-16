Більшість областей України в суботу накриють дощі. Карта

Погода в Україні в суботу, 17 жовтня, буде дощовою. Опади очікуються в більшості областей.

Удень по країні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Дощі прогнозують у більшості регіонів, удень у центральних (крім Дніпропетровської), північних областях і Карпатському регіоні значні опади. У Карпатах – мокрий сніг.

Температура повітря на заході України вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів, удень – +9...+14.

На решті території вночі 10-15 тепла, удень – від 15 до 20 градусів.

Найтепліше на півдні і сході – там повітря прогріється до +24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували на неділю, 18 жовтня, ще більше похолодання.