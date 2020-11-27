Більшість областей України в суботу накриють дощі і сніг. Карта

Погода в Україні в суботу, 28 листопада, буде прохолодною, за винятком деяких регіонів, а в більшості –підуть дощі та сніг.

За даними Українського гідрометцентру, вітер очікується південний і південно-західний 7-12 м/с (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

У західних, північних і центральних областях прогнозують дощі та мокрий сніг. На півдні і сході – без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 4 тепла, морози місцями лише на півдні та заході – до 2 градусів.

Удень повітря прогріється від 3 до 7 градусів, у східних і південних областях – +9...+11. Найпрохолодніше буде на заході – до 2 тепла.

У Києві в суботу дощі і сніг, уночі – від 0 до 2 тепла, удень – +2...+4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в грудні погода буде не дуже холодною.