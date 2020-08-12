Більше заражень, ніж навесні: на Буковині встановлено новий антирекорд по COVID-19

У Рівненській області 12 серпня зафіксовано 130 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником.

Про це у Facebook повідомив глава Рівненської ОДА Сергій Осачук. За його словами, таких показників не було навіть навесні під час піку захворюваності.

"Таких цифр не було навіть навесні, коли ми перебували на піку захворюваності. Вперше кількість зареєстрованих протягом доби хворих перейшло далеко за сотню", – зазначив він.

Осачук уточнив, що всього в області кількість інфікованих склало 7 110 осіб, з яких 5 354 одужали.

Facebook Cергея Осачук

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 12 серпня в Україні офіційно були підтверджені 84 548 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 433 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 1 970 осіб (+19 за добу), а 45 686 пацієнтів (+752) повністю побороли хворобу.