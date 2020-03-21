Більш як тисяча українців опинилася в "заручниках" на Балі: перші деталі

На індонезійському острові Балі застрягла більш як тисяча українців, вони не можуть повернутися додому через пандемію коронавірусу та карантин. Перебуваючи в безвихідній ситуації, вони навіть звернулися до президента Володимира Зеленського.

Як розповів OBOZREVATEL киянин Андрій Іванов, який зараз також на острові, ситуація погіршується через фінансові труднощі в багатьох наших співвітчизників і жорстку позицію місцевої влади.

"Після 17 березня у нас почалися проблеми з вильотами, оскільки Україна закрила повітряний простір. Регулярні рейси з Балі скасували, тому в кого були гроші, той брав квитки на літаки з декількома пересадками, що коштують 2-3 тисячі доларів. У тих, хто залишився на курортах, з'явилася ще й проблема з візами. Нам їх видавали на 30 днів, а в кого закінчився термін – потрібно продовжувати. За добу це 60 доларів із людини. Для того щоб продовжити собі перебування у країні, потрібно здати паспорт на 10-14 днів і ти, по суті, стаєш заручником, не маючи можливості полетіти", – розповідає Андрій.

Він також додав, що туристи почали кооперуватися й надіслали список усіх, хто залишився на Балі, в українське консульство. У переліку більш як тисяча осіб.

"Від міністерства закордонних справ або консула допомоги я не помітив. Перші два дні намагався телефонувати на гарячу лінію, але слухавку так ніхто й не взяв", – пояснив киянин.

Листування в одному з чатів

Турист також додав, що вилетів із України 11 березня, а путівку на курорт придбав приблизно за пів року до всіх подій. Ні в аеропорту, ні в будь-яких інших структурах або компаніях його не попередили про те, що Україна може закрити авіасполучення або ввести карантин через коронавірус.

Також Андрій надіслав відео, де туристи просять про допомогу президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Домінікані застрягли майже 200 українців, які через припинення авіасполучення не можуть потрапити додому. Серед них приблизно 20 дітей.

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