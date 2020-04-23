Більше сотні медиків на Рівненщині заразилися коронавірусом

Юрій Сергієнко Суспільство 21:06, 23.04.2020 Оновлено: 21:07, 23.04.2020

У Рівненській області коронавірусом COVID-19 заразилися 109 медиків, в тому числі 26 лікарів.

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Більшість хворих (74) – в Рівненській обласній клінічній лікарні, повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Серед хворих в області на COVID-19 – 109 медпрацівників. З них – 74 в Рівненській обласній клінічній лікарні. У тому числі 26 інфікованих – лікарі", – зазначив глава ОДА.

Станом на вечір 23 квітня в області підтверджено 18 нових випадків захворювання. Вік хворих становить від 22 до 73 років. Всього захворіли вже 420 людей, 11 померли, 41 людина видужала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бердичеві Житомирської області медики масово заразилися коронавірусом: за добу захворіло дев'ятеро людей.

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