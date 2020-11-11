Більш ніж половина українців вірить у "мир із Росією" в майбутньому – опитування КМІС

У те, що Україна в майбутньому досягне миру і нормалізації відносин із Росією, вірять 57% українців.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський інститут міжнародних досліджень. 30% респондентів вважає, що в майбутньому Україна та Росія будуть мати напружені або конфліктні відносини.

Відсоток тих, хто вірить у покращення відносин із РФ, з квітня поточного року збільшився – з 51,3% до 56,6%.

Натомість кількість опитаних, які не вірять у такий перебіг подій, зменшилась – 33,0% до 30,1%.

На Заході країни у нормалізацію відносин між країнами вірить найменше людей (52,3%), найбільше – на сході (63,0%). У центрі в те, що "мир з Росією" настане, вірять 52,2%, на півдні – 60,5%. На Донбасі за це висловилися 71,6% опитаних.

Опитування проводилося з 17 до 24 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1502 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% – для показників близьких до 25%, 1,7% – для показників близьких до 10%, 1.1% – для показників близьких до 5%.

5-8 листопада 2020 року з респондентами повторно зв’язувалися, щоб поставити запитання про голосування на виборах до Верховної Ради. Усього повторно взяли участь в опитуванні 1083 респондентів (статистична похибка з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту не перевищує 3%).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Європейська Солідарність" з минулих парламентських виборів наростила свою електоральну підтримку у 2,5 раза, а Петро Порошенко міг би вийти до другого туру президентських виборів разом із Зеленським.