Більш ніж половина українців не задоволені діяльністю Зеленського в боротьбі з COVID-19 – 'Рейтинг'

Нове опитування показало, що діяльністю президента Володимира Зеленського в боротьбі з пандемією коронавірусу задоволені лише 35% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг". Водночас 60% із тих, хто брав участь в опитуванні, заявили, що не задоволені діями української влади.

Також опитування показало, що діяльністю глави Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 33%, незадоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%.

Роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 23%, незадоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%. Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (67%) і Верховної Ради (72%).

Опитування було проведено 15-17 листопада 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш ніж 1,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 63% українців вважають законною ідею президента України Володимира Зеленського провести всенародне опитування в день місцевих виборів, а 23% – протилежної думки.