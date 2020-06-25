Більш як половина регіонів не готова до ослаблення карантину. Актуальний список

Суспільство 14:39, 25.06.2020 Оновлено: 15:01, 25.06.2020

В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Закарпатська область не відповідає відразу трьом із чотирьох критеріїв МОЗ.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.

Не готові до послаблення карантинних обмежень Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області.

У семи регіонах зауважили перевищення показника динаміки захворюваності:

  • Київ – 34,37%;

  • Київська область – 42,05%;

  • Одеська область – 73,97%;

  • Івано-Франківська область – 12,97%;

  • Закарпатська область – 10,61%;

  • Тернопіль область – 11,37%;

  • Рівненська область – 75,64%.

Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавірусу:

  • Волинська область – 19,36%;

  • Львівська область – 19,24%;

  • Закарпатська область – 14,58%;

  • Чернівецька область – 11,72%;

  • Рівненська область – 23,41%.

У чотирьох областях провели недостатню кількість тестів на коронавірус:

  • Луганська область – 18,96;

  • Донецька область – 23,48;

  • Миколаївська область – 19,19;

  • Одеська область – 23,06.

У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок – 61,75%.

Карта готовності регіонів України до послаблення карантину
(Facebook Кабінету міністрів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України назвав критерії, за якими визначатимуть готовність регіонів України до ослаблення карантину.

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