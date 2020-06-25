Більш як половина регіонів не готова до ослаблення карантину. Актуальний список
В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Закарпатська область не відповідає відразу трьом із чотирьох критеріїв МОЗ.
Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.
Не готові до послаблення карантинних обмежень Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області.
У семи регіонах зауважили перевищення показника динаміки захворюваності:
Київ – 34,37%;
Київська область – 42,05%;
Одеська область – 73,97%;
Івано-Франківська область – 12,97%;
Закарпатська область – 10,61%;
Тернопіль область – 11,37%;
Рівненська область – 75,64%.
Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавірусу:
Волинська область – 19,36%;
Львівська область – 19,24%;
Закарпатська область – 14,58%;
Чернівецька область – 11,72%;
Рівненська область – 23,41%.
У чотирьох областях провели недостатню кількість тестів на коронавірус:
Луганська область – 18,96;
Донецька область – 23,48;
Миколаївська область – 19,19;
Одеська область – 23,06.
У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок – 61,75%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України назвав критерії, за якими визначатимуть готовність регіонів України до ослаблення карантину.