Більш як половина регіонів не готова до ослаблення карантину. Актуальний список

До послаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей

В Україні до ослаблення карантину не готові Київ і ще 12 областей. Закарпатська область не відповідає відразу трьом із чотирьох критеріїв МОЗ.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів. Відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я лише 12 регіонів.

Не готові до послаблення карантинних обмежень Київ, Київська, Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Миколаївська, Луганська та Донецька області.

У семи регіонах зауважили перевищення показника динаміки захворюваності:

Київ – 34,37%;

Київська область – 42,05%;

Одеська область – 73,97%;

Івано-Франківська область – 12,97%;

Закарпатська область – 10,61%;

Тернопіль область – 11,37%;

Рівненська область – 75,64%.

Ще в п'яти регіонах перевищено показник виявлення коронавірусу:

Волинська область – 19,36%;

Львівська область – 19,24%;

Закарпатська область – 14,58%;

Чернівецька область – 11,72%;

Рівненська область – 23,41%.

У чотирьох областях провели недостатню кількість тестів на коронавірус:

Луганська область – 18,96;

Донецька область – 23,48;

Миколаївська область – 19,19;

Одеська область – 23,06.

У Закарпатській області також перевищена завантаженість лікарняних ліжок – 61,75%.

Карта готовності регіонів України до послаблення карантину (Facebook Кабінету міністрів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України назвав критерії, за якими визначатимуть готовність регіонів України до ослаблення карантину.