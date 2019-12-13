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14 грудня • оновлено в 02:43
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Більше, ніж на виборах: Шустер здивував результатами опитування по Зеленському

2.3т
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Українці вірять, що президент Володимир Зеленський зможе домогтися успіху у відновленні миру на Донбасі.

Такими є результати опитування, проведеного серед глядачів в студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 13 грудня.

Питання Шустера звучало так: "Чи вірите ви в те, що Володимир Зеленський до кінця свого президентського терміну закладе фундамент миру в Україні?"

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Позитивна відповідь виявилася вищою, ніж показник Зеленського на виборах президента – 81%. Решта 19% глядачів відповіли "ні".

Українці вірять в Зеленського

Українці вірять в Зеленського

Нагадаємо, Зеленський 6 грудня вперше з'явився в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани по Донбасу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський під час "нормандського саміту" в Парижі домовився з Путіним розвести війська на ще трьох ділянках фронту на Донбасі. Сторони обговорять це питання 18 грудня на переговорах ТКГ в Мінську. Також планується обмін полоненими і припинення вогню.

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
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