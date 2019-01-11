Галас навколо нового закону про секс в Україні: юрист прояснила важливі нюанси про "збочення"

Головне нововведення прийнятого в Україні закону про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства – прирівнювання "насильницького задоволення неприродним способом" до згвалтування.

Про це ObozTV розповіла юрист-кримінолог Ганна Маляр. Вона нагадала, що раніше насильницький статевий акт, який вчинявся оральним або анальним шляхом не трактувався Кримінальним кодексом України як згвалтування.

"Існувала окрема стаття: якщо в насильницький спосіб здійснюється статевий акт, але не природним способом, а оральним або анальним, наприклад – це не вважалося згвалтуванням, а було "задоволенням статевої пристрасті не природним шляхом". Але це абсолютний атавізм і законодавець нарешті об'єднав це все в одну статтю. І це значно важливіше, ніж те, що зараз обговорюють в пресі", – підкреслила Маляр.

Відносно популярних в інтернеті побоювань і пропозицій нотаріально завіряти згоду на секс, юрист пояснила: для будь-якої цивілізованої людини є нормою дізнатися – чи згоден партнер на статевий акт.

"Якщо ми говоримо про побоювання чоловіків, мовляв, спочатку жінка отримає від нього задоволення, а потім піде в поліцію, то боятися цього не треба. Тому що однієї заяви потерпілої особи недостатньо для того, щоб стверджувати, що було згвалтування", – уточнила вона .

Маляр запевнила: розслідування і проведення експертиз ніхто не скасовував. Тому, крім заяви, необхідна наявність матеріальних доказів факту згвалтування: подряпини, синці, розірваний одяг, залишки біоматеріалу під нігтями постраждалої особи.

У мережі на новий закон відреагували розробкою "нотаріального акту"

"Чомусь найбільше злякалися одружені чоловіки. Насправді, секс буває не тільки в сімейному житті. І закон захищає всіх, у кого бувають статеві акти. І немає різниці, якої статі люди і скільки їх – двоє або більше", – підвела підсумок юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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