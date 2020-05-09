Більше 500 випадків коронавірусу за добу: статистика МОЗ України на 9 травня

Станом на ранок суботи, 9 травня, в Україні зареєстровано 14 710 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 1026 дітей і 2854 медики.
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Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Статистика МОЗ COVID-19 на 9 травня
За минулу добу виявлено 515 нових випадків коронавірусу, серед них 49 дітей і 96 медиків. При цьому померли 15 людей, а одужали 203.
Всього в Україні померли 376 пацієнтів, із них 19 медиків. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%). Одужали 2909 осіб.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 522 випадки;
Волинська область – 445 випадків;
Дніпропетровська область – 681 випадок;
Донецька область – 99 випадків;
Житомирська область – 485 випадків;
Закарпатська область – 678 випадків;
Запорізька область – 320 випадків;
Івано-Франківська область – 1095 випадків;
Кіровоградська область – 411 випадків;
м. Київ – 1771 випадок;
Київська область – 959 випадків;
Львівська область – 699 випадків;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 204 випадки;
Одеська область – 619 випадків;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 877 випадків;
Сумська область – 152 випадки;
Тернопільська область – 977 випадків;
Харківська область – 528 випадків;
Херсонська область – 156 випадків;
Хмельницька область – 165 випадків;
Чернівецька область – 2179 випадків;
Черкаська область – 333 випадки;
Чернігівська область – 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 8 травня в Україні було зареєстровано 14 195 випадків зараження коронавірусом COVID-19, із них 361 летальний.
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