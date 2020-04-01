Понад 50 українців втекли з обсервації в Києві та нарвалися на штрафи

У Києві з обсервації через коронавірус із готелю "Козацький" втекли понад 50 осіб, яких недавно спецрейсом повернули з Катару.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тепер вони зобов'язані заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми не можемо утримувати людей силоміць. Силових дій не застосовували", – визнав він, додавши, що це трапилося "через законодавчі неточності".

Однак, підкреслив заступник глави МВС, українці повинні усвідомлювати свою відповідальність, тому змушені будуть заплатити штраф.

"Це покарання за порушення правил. Просто деякі громадяни дуже багаті, як порівняти з більшістю населення України, можуть собі дозволити платити штрафи. Сплачуватимуть по 17 тис. грн за кожен вихід", – сказав Геращенко, додавши, що за тими, хто втік один раз, буде постійний контроль.

Також заступник голови МВС закликав українців не наражати оточення на ризик зараження й піклуватися про власне здоров'я.

"Треба, щоб наші громадяни також розуміли важливість власної відповідальності за те, що якщо заражені вірусом інфікують когось іншого, то в такому разі ми піддаватимемо їх кримінальному покаранню за ст. 325 КК. На сьогодні наша позиція чітка – МВС не погоджує жоден приліт жодного чартеру в Україну. Ми вимагаємо від громадян, щоб вони дотримувалися умов обсервації", – підсумував Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В аеропорт "Бориспіль" приблизно о 2:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України, яких зобов'язали пройти обсервацію.

Частину українських туристів, які 30 березня прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.

Понад 100 українських туристів, які прилетіли з Балі, вирішили сидіти в літаку доти, доки топчиновники не дозволять їм вирушити додому. Примусової обсервації через пандемію коронавірусу пасажири не хотіли.

Частина українців, які 30 березня прилетіли до Києва і повинні були пройти обов'язкову обсервацію, втекли з автобуса після того, як їх привезли до столичного готелю.

У мережі з'явилося відео втечі частини обсервованних через пандемію українців, які 30 березня прибули з Балі через Доху (Катар), із готелю "Козацький", що в центрі Києва.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!