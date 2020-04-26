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26 квітня • оновлено в 11:49
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Більш як 180 працівників Львівської міськради звільнять через кризу – Садовий

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У зв'язку з економічною кризою, що спричинена карантином внаслідок епідемії коронавірусу COVID-19, буде звільнений 181 працівник Львівської міської ради.

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Як повідомив у своєму відеозверненні мер Львова Андрій Садовий, таке рішення далося непросто, але зараз воно необхідне (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мер Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий

"За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, тому що потрібно буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо", – сказав він.

За словами мера, під час кризи необхідно інвестувати в інфраструктуру, тому заплановані ремонти доріг скасовувати не будуть.

"Це дає можливість залучити людей, і ті ж податки потім будуть надходити в наш місцевий бюджет", – зазначив Садовий.

Крім того, у Львові стартує новий етап програми підтримки місцевого бізнесу "Зроблено у Львові", "Купуй львівське".

"Якщо ви будете заходити в магазини продуктові, супермаркети, подивіться – є така етикетка, то купуйте й не думайте. Тому що це все в кінцевому підсумку буде давати додаткові надходження до місцевого бюджету й нові робочі місця", – додав міський голова.

Раніше Андрій Садовий розповів у ефірі ObozTV як живе Львів на карантині.

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Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна Львів
Теги
криза бюджет вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Зачем вообще Львову столько чиновников? В Латвии весь Сейм (парламент) - 100 человек
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