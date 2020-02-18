"Білорусії і Західної України не існує!" Ветеран АТО яскраво спростував міф російської пропаганди

Росія навмисне спотворювала назви країн, які раніше входили до складу СРСР. Саме так з'явилися некоректні "Білорусія", "Прибалтика", а також "Західна і Східна Україна".

На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв, закликавши українців поважати суверенні держави і ніколи не називати їх пострадянськими конструктами.

"Білорусії для мене не існує. Так само, як не існує Прибалтики, Західної чи Східної України. Це окупаційні назви, які з'явилися в Росії за часів, коли території наших країн були під окупацією. Не Білорусія, а Білорусь. Не Прибалтика, а країни Балтії", – помітив Ананьєв.

Разом з тим він визнав, що багато жителів згаданих країн вже самі змирилися з окупаційними назвами, оскільки втратили зв'язок з реальною історією своєї батьківщини.

Валерій Ананьєв

"Навіть якщо білорус вам скаже, що "Білорусія" – теж норм, згадайте, що в Україні також є чимало малоросів, для яких "на Україні" – норм, тому що ми "окраїна Російської імперії", "Одна країна" і "Один народ", – написав ветеран.

Крім того, він звернувся безпосередньо до українців, нагадавши їм, що поділ нашої країни за регіональним принципом в назвах – штучний.

"У випадку з регіонами України все ще цікавіше. Не західна Україна, а захід України. Нам на підсвідомому рівні подають схід і захід як дві окремі території, між якими нічого спільного. Навіть пишуть їх з великої літери. Тому будьте обачні та майте повагу до інших, якщо ми хочемо, щоб поважали нас", – підсумував Ананьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ананьєв обурився тим, що, виступаючи на пресконференції після "нормандського формату" в Парижі, президент України Володимир Зеленський вживав формулювання, які знімають з Росії відповідальність за військове вторгнення на Донбас: він називав окупантів "сепаратистами".

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