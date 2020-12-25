Білорусь запланувала купити російську вакцину від COVID-19, але Лукашенко відмовився робити щеплення

Софія Ковнір Суспільство 23:23, 25.12.2020 Оновлено: 23:26, 25.12.2020

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився робити щеплення вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку планує закупити у Росії. За його словами, в цій ситуації він скептик.

Відповідну заяву глава держави зробив під час відвідування дитячої інфекційної клінічної лікарні в Мінську. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".

"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", – заявив Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко
Astana1Life.kz

Відзначимо, раніше Білорусь стала першою країною після Росії, де почалися клінічні дослідження російського препарату "Супутник V".

Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з главою РФ Володимиром Путіним про участь своїх громадян у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.

  • Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19.

  • Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

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