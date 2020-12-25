Білорусь запланувала купити російську вакцину від COVID-19, але Лукашенко відмовився робити щеплення

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився робити щеплення вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку планує закупити у Росії. За його словами, в цій ситуації він скептик.

Відповідну заяву глава держави зробив під час відвідування дитячої інфекційної клінічної лікарні в Мінську. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".

"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", – заявив Лукашенко.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко Astana1Life.kz

Відзначимо, раніше Білорусь стала першою країною після Росії, де почалися клінічні дослідження російського препарату "Супутник V".

Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: