Білорусь запланувала купити російську вакцину від COVID-19, але Лукашенко відмовився робити щеплення
Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився робити щеплення вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку планує закупити у Росії. За його словами, в цій ситуації він скептик.
Відповідну заяву глава держави зробив під час відвідування дитячої інфекційної клінічної лікарні в Мінську. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".
"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", – заявив Лукашенко.
Відзначимо, раніше Білорусь стала першою країною після Росії, де почалися клінічні дослідження російського препарату "Супутник V".
Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
раніше нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з главою РФ Володимиром Путіним про участь своїх громадян у випробуваннях російської вакцини від коронавірусу.
Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про недавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19.
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити частково ефективну вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.