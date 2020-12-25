Білорусь запланувала купити російську вакцину від COVID-19, але Лукашенко відмовився робити щеплення

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився робити щеплення вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку планує закупити у Росії. За його словами, в цій ситуації він скептик.

Відповідну заяву глава держави зробив під час відвідування дитячої інфекційної клінічної лікарні в Мінську. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".

"Я вакцинуватися, робити щеплення не буду", – заявив Лукашенко.

Відзначимо, раніше Білорусь стала першою країною після Росії, де почалися клінічні дослідження російського препарату "Супутник V".

Група вчених із Британії заявила, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: