Білорусь перейменувала Київ і Львів: про що мова

У Національному аеропорту "Мінськ" (Білорусь) змінили назви Kiev і Lvov на Kyiv і Lviv.

Таким чином, республіка приєдналася до організованої українською владою кампанії #KyivNotKiev, передає "Радіо Свобода".

У відділі зв'язків із засобами масової інформації аеропорту відзначили, що всі зміни в транслітерації назв міст і країн на табло виводяться після того, як установа проінформує Міністерство закордонних справ Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові.

При цьому уРосії заявили, що не будуть змінювати написання столиці України з Kiev на Kyiv.

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