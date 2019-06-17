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Білорусь перейменувала Київ і Львів: про що мова

6.2тЧитати матеріал російською

У Національному аеропорту "Мінськ" (Білорусь) змінили назви Kiev і Lvov на Kyiv і Lviv.

Таким чином, республіка приєдналася до організованої українською владою кампанії #KyivNotKiev, передає "Радіо Свобода".

У відділі зв'язків із засобами масової інформації аеропорту відзначили, що всі зміни в транслітерації назв міст і країн на табло виводяться після того, як установа проінформує Міністерство закордонних справ Білорусі.

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Білорусь перейменувала Київ і Львів: про що мова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України на англійській мові.

При цьому уРосії заявили, що не будуть змінювати написання столиці України з Kiev на Kyiv.

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Білорусь
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CARGO 100
CARGO 100
А всё таки как на русском? КЫЭВ?
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Кайдаш Карпо
Кайдаш Карпо
А "Одесса", тогда, почему с двумя "сы"?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Пожалуйста, два билета в Кяв и Львив
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Петров Александр
Петров Александр
Тарас Бор, Оксана, а, что, в Хуев тебе приятнее. Ха-ха. Или лучше сразу на хYй. Ха-ха
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Тарас Бор, А как ещё на английском это звучит?
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