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16 листопада • оновлено в 16:33
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Волочили по землі: в Одесі на ринку жорстоко побили в'єтнамських жінок. Відео

5.2т
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В Одесі на відомому промтоварному ринку "7-й кілометр" вранці 16 листопада активісти однієї з патріотичних організацій міста напали на працюючих там в'єтнамських "мінял".

Кілька людей оточили двох жінок-в'єтнамок, побили їх і бризнули в обличчя з газового балончика. Відео нападу опубліковано в Telegram-каналі Курс Одеса.

Активісти звинувачують в'єтнамську діаспору в незаконних валютних операціях (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Ах, Одесса: нелегальные валютчики наменяли денег на $500 тысяч

На відео видно, як кілька людей б'ють і тягають за одяг двох в'єтнамок. В якийсь момент один з нападників намагається силою відібрати в однієї з жінок сумку.

Випадкові перехожі просили нападників зупинитися, але ті їх не слухали. Поліції в момент події поруч не було. ⠀

Напад на в'єтнамок в Одесі

Напад на в'єтнамок в Одесі

Facebook, спільнота "Курс Одеса"

Очевидці також стверджують, що нападники забрали гроші в однієї з жінок.

У коментарях до відео одесити обурилися тим, що сталося.

"Все бандюки різко стали активістами", "Яка країна, такі ж і активісти", "Який жах", "Активісти ... Говоріть прямо - бандюги", – відзначають вони.

Напад на в'єтнамок в Одесі

Напад на в'єтнамок в Одесі

Facebook, спільнота "Курс Одеса"

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві люди в масках провели зухвалий наліт на валютників.

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Місце
Україна Одеса
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Бесстрашные какие активисты, средь бела дня, всего вдвоем напали на вьетнамку из разряда "божий одуванчик". Несомненное герои украины.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Украинские активисты на столько круты ,что даже женщин не боятся!
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Serov Oleg
Serov Oleg
вот это герои,плять.....справжние...
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