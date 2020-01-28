Били двоє: на Черкащині жорстоко розправилися зі співробітницею "Укрзалізниці"

На Черкащині двоє чоловіків побили чергову по переїзду. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили на сайті пресслужби "Укрзалізниці", інцидент стався цієї ночі на перегоні Цвіткове – Володимирівка.

"Залізничниця з травмами голови потрапила до лікарні. Про випадок поінформовано правоохоронні органи, зареєстровано кримінальне провадження", – йдеться у повідомленні.

На Черкащині побили залізничницю

За інформацією "Укрзалізниці", минулого року зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників.

"Найчастіше під час виконання службових обов’язків від агресивних дій громадян страждають провідники, працівники вокзалів, чергові по переїздах. Минулого року зафіксовано 23 випадки нападів на залізничників", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо пасажирів побили провідника поїзда Київ–Івано-Франківськ за зауваження щодо паління в тамбурі.

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