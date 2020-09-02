Експерти заявили про новий симптом коронавірусу

Біль в животі може бути симптомом коронавірусу.

Біль в животі може бути ключовою ознакою коронавірусної інфекції.

На симптом звернули увагу в Австралії після того, як 37-річна медсестра з штату Квінсленд відчула тільки біль в животі, а потім у неї підтвердили COVID-19, пише Mirror.

"Вона визначила, що у неї біль в животі, який зазвичай не вважається симптомом COVID-19, але була неймовірно мудра і визначила, що це симптом, який може бути викликаний COVID-19", – пояснив міністр охорони здоров'я Стівен Майлз.

Це не перший випадок, коли експерти виявили зв'язок між коронавірусом і болем в животі. У травні дослідження, опубліковане Королівським коледжем лікарів, показало, що у ряду пацієнтів з COVID-19 у Франції були болі в животі, але не було легеневих симптомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені спростували швидкоплинність імунітету до COVID-19.

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