В результаті обстрілу з боку озброєних формувань Росії на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

У п'ятницю, 13 березня, терористи обстріляли позиції українських захисників в районі Кримського Луганської області, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

slovoidilo.ua (ілюстративне фото)

Противник вів вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок цього один боєць ЗСУ отримав дотичне осколкове поранення голови.

Його евакуювали до військового шпиталю, де йому надали необхідну допомогу.

Українські військовослужбовці завдали удару у відповідь по терористах.

"Такі дії черговий раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися мирних домовленостей", – зазначили в штабі ООС.

Також окупанти обстріляли ділянку розведення сил №3 Богданівка-Петрівське з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У штабі підкреслив, що такі мета таких провокацій – змусити підрозділи ООС відкрити у відповідь вогонь, щоб потім звинуватити їх у зриві мінських угод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня в результаті обстрілу з боку російських найманців загинуло двоє бійців ООС і дев'ятеро отримали поранення. Найбільші втрати ЗСУ понесли під час атаки на військову вантажівку, в яку влучила протитанкова ракета – двоє загиблих і восьмеро поранених.

Полеглими воїнами виявилися 35-річний Андрій Ведешин і 34-річний Віктор Солтис.

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