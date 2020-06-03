Бійці ЗСУ запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття". Відео

Юрій Сергієнко Суспільство 21:10, 3.06.2020 Оновлено: 22:18, 3.06.2020

Військовослужбовці Збройних сил України запустили патріотичний флешмоб "Нація крізь століття".

Відповідне відео в Telergam опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), на якому українські воїни постали в національному вбранні (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

"Є те, що бурлить у наших венах – кров наших предків... козаків. Є те, що в 2014 році підштовхнуло кожного взяти в руки зброю і йти на захист своєї домівки, своєї землі від рашистської нечисті. І ми все ще тут, на війні – на російсько-українській війні. Є те, що гордо називається нацією – українською нацією", – прокоментував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому курсанти Військової академії Одеси відзначили День державного герба України флешмобом. Вони вишикувалися на плацу у формі національного символу.

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