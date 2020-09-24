Бійці Нацгвардії знайшли личинки у сухпайках: опубліковано відео

Ольга Ліпич Суспільство 12:24, 24.09.2020 Оновлено: 12:54, 24.09.2020

Бійці Національної гвардії України виявили у виданих їм сухих пайках нібито личинок.

Відповідне відео опублікували у спільності Київ Оперативний у Facebook у четвер, 24 вересня. Оприлюднити ролик нібито попросили самі військові (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Зазначається, що такі сухпайки отримали бійці військової частини 3030.

"Хлопці з військової частини 3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету – перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом всередині", – йдеться у повідомленні.

У керівництві Нацгвардії опубліковане відео поки не коментували.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спеціалізована школа №187 Солом'янського району міста Києва потрапила в скандал через антисанітарію в їдальні.

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