Бійці "Азова" через пораненого побратима звинуватили полковника НГУ в "відсутності моралі"

В.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян відмовив надати транспорт бійцям "Азова", які зібралися здавати кров для свого товариша, якого побили в Запоріжжі.

Про це повідомив Цензор.нет із посиланням на інформацію полку "Азов". Там заявили про відсутність у полковника "будь-якої моралі та здорового глузду".

"Бажаючи надати побратиму допомогу, в "Азові" був організований збір бажаючих здати плазму крові для Олега. У зв'язку з цим полк "Азов" подав у Національну гвардію заявку на транспорт для перевезення особового складу з Маріуполя в Запоріжжя. Дозвіл "Азову" одержати не вдалося – у прольоті техніки нам відмовив в.о. начальника Східного територіального управління Національної гвардії полковник Ігор Григорян", – йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад полку категорично засудили рішення Ігоря Григоряна.

"Таке ставлення до життя бійця є неприпустимим", – заявили в "Азові".

Полковник Нацгвардії відмовив у транспорті бійцям "Азова", які зібралися здати кров для побратима (Цензор.нет)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі 21 липня раніше судимий місцевий житель побив бійця батальйону "Азов" Олега Черевка, який зробив зауваження чоловікові, який чіплявся до дівчат.