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"Бийте по всіх фронтах!" Омелян сильно звернувся до Зеленського через загибель морпіхів

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на вбивство чотирьох українських морпіхів на Донбасі та звернувся з цього приводу з сильним посланням до президента Володимира Зеленського.

На своїй сторінці у Facebook він нагадав главі держави, що те, що сталося, ніяк не можна назвати інцидентом, адже Росія в черговий раз здійснила акт агресії проти нашої країни. Саме тому, впевнений Омелян, верховний головнокомандувач повинен кинути всі сили на боротьбу з окупантом, оскільки ніякого перемир'я в реальності не існує.

"Коли вбивають твоїх – це не інцидент. Це вбивство, злочин, трагедія, дикість. Щоб це зрозуміти, не обов'язково поховати свого, з сім'ї. Свій – це твій одноплемінник, громадянин твоєї країни. Людина, яка дихала одним повітрям з тобою, дивилася на те ж небо над Україною, ступала по тій же землі, між соняшників і трав, що і ти. Треба просто бути людиною, щоб зрозуміти, як це боляче", – пише міністр.

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Він зазначив, що у американських президентів є сильна традиція – лист з сумною звісткою до сім'ї загиблого воїна підписує особисто президент, хоча б прочитавши перед тим біографію героя. Омелян впевнений, що таку ж традицію настав час ввести і в Україні.

"Щоб вбивство кожного українця стало, нарешті, персональною трагедією кожного українського президента, а не сухим переліком "інциндентів". І після персонального підписання таких похоронок прийде, нарешті, розуміння, що єдина гарантія державності України – сильна армія. Яка не може існувати без реформ, чесної політики, боротьби з корупцією, ефективної економіки, високої освіти і культури. Але на фронті – ти не президент, міністр, співак, антикорупціонер, реформатор – ти воїн, який захищає державу. І держава починається на лінії фронту", – вважає Омелян.

Омелян і Зеленський

Омелян і Зеленський

Звертаючись особисто до Зеленського, він підкреслив, що чим швидше той зрозуміє, що Кремлю не потрібен ні Порошенко, ні Зеленський, ні Медведчук як президент України, а винятково Україна як безправна колонія, тим більше життів своїх одноплемінників зможе зберегти і тим швидше переможе у війні.

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"Перемир'я неможливе, шанс для України тільки в перемозі. Не очікуйте, що Вашингтон, Брюссель, Париж чи Берлін переможуть за вас. Це – наша справа, в якій вони, а не ми – помічники. Якщо вам нецікаво читати історію попередників Многогрішного, Калнишевського або Палія – їдьте на справжній, а не бутафорський фронт. Підніміть голову з окопу і почуйте звук кулі або міни, яка летить поруч. Це не так страшно, як здається. Свою кулю не почуєш. Десятки тисяч людей вже вміють не тільки чути, але і стріляти у відповідь. Перемир'я немає і не було. У суботу я там був, насолоджувався пострілами і розривами гранат", – продовжив своє звернення глава Мінінфраструктури.

"Атакуйте! Бийте їх по всіх фронтах: дипломатичному, політичному, економічному, культурному, релігійному, мовному, військовому. Наступайте, не мовчіть і не забороняйте вогонь. Доля дала вам можливість і велику відповідальність. І саме ви вирішуєте, з ким ви: з нами або з ними", – яскраво підсумував він.

У коментарях під цим постом в дискусію з Омеляном вступив український журналіст Віталій Гайдукевич. У досить різкій формі він висловив думку про те, що від нинішньої влади не варто очікувати рішучих дій щодо захисту суверенітету України.

"Він імпотентний малорос. Він розумово не в змозі осмислити рівень проблематики", – написав Гайдукевич.

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Однак Омелян заперечив йому, зазначивши, що іноді трапляються дива, а якщо й ні, то їх знову потрібно робити самим.

"Знову нам. Ось тільки стадо буде мекати до останнього, поки шакали і гієни різатимуть крайніх. Про вовків і наведення ладу в лісі згадають в останній момент", – відповів міністру журналіст.

"Бийте по всіх фронтах!" Омелян сильно звернувся до Зеленського через загибель морпіхів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підступно обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

  • З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

  • Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. "Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких четверо українських солдатів були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – сказав він.

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Особи
Володимир Омелян Володимир Зеленський Віталій Гайдукевич
Місце
Україна
Теги
ЗСУ Міністерство інфраструктури
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С БУГРА ХУЙ
С БУГРА ХУЙ
Он импотентный малоросс, ССЫКУН И ПИСЮН!!!
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С БУГРА ХУЙ
С БУГРА ХУЙ
МАЛОРОСНЫЙ ИМПОТЕНТ - ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУТУ! Я СКАЖУ ЕЩЕ, ЧТО ОН СЫКУН И ПИСЮН!!!
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Махно Володимир
Махно Володимир
поддерживаю Омеляна! хватит играть с карликом в игры про мир! нет мира! мир будет после уничтожения россии! нужно заручатся поддержкой всего мира и бомбить россию! бомбить нужно с разных направлений, не только с земли но и с воды и воздуха! а так же усилить санкиции и отключить от свифт!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Махно Володимир, ага, диванные воины. Ещё войну объявите, или ссыкотно?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Махно Володимир, Почему не в ООС ещё? С энурезом не берут?
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