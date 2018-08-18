"Бійки, затори, аварії": з'явилися фото "скаженого" трафіку на Кримському мосту

У мережі з'явилися нові фото безлюдного Кримського моста, на які українські користувачі мережі відреагували гумором і стьобом із окупантів.

На світлинах видно, що, незважаючи на весь ажіотаж в російських пропагандистських ЗМІ і курортний сезон, об'єкт залишається абсолютно пустельним і по ньому пересуваються поодинокі транспортні засоби. Докази цього опублікували на сторінці "RoksolanaToday&Крим" у Twitter.

"Серпень. Бійки, затори, аварії... Пік сезону - всі хочуть встигнути і заздрять тим мільйонам, що вже встигли", - із сарказмом підписав фото автор поста.

Серпень

Бійки, пробки, аварії ...

пік сезону-всі хочуть встигнути і заздрять тим мільйонам, що вже встигли ... pic.twitter.com/LBqkpmX7Hj - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 18 серпня 2018 р

Підписники пабліку підтримали його своїми кумедними коментарями і також не втратили можливість висміяти показуху Кремля навколо незаконно спорудженого моста, а також засудити агресію на адресу України.

"Його будували для військових цілей", "Його будували для понтів, інші функції він виконувати не здатний", "Міст - вже не актуально. Весь акцент - на купол Капітолію (натяк на санкції США. - Ред.)", "Мольфар попросив сили природи, щоб не поспішали розвалювати це лайно - нехай ще залізничну колію добудують", - пишуть люди.

Пустельний Кримський міст Twitter RoksolanaToday&Крим

Пустельний Кримський міст Twitter RoksolanaToday&Крим

Пустельний Кримський міст Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти знову запізнюються із завершенням робіт із транспортної безпеки Кримського моста. Термін виконання контракту Мінтрансом РФ може бути продовжений до грудня 2018 року. Попередній раз країна-агресор переносила терміни здачі робіт із 30 квітня на 30 вересня.