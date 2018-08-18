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"Бійки, затори, аварії": з'явилися фото "скаженого" трафіку на Кримському мосту

12.1тЧитати новину російською

У мережі з'явилися нові фото безлюдного Кримського моста, на які українські користувачі мережі відреагували гумором і стьобом із окупантів.

На світлинах видно, що, незважаючи на весь ажіотаж в російських пропагандистських ЗМІ і курортний сезон, об'єкт залишається абсолютно пустельним і по ньому пересуваються поодинокі транспортні засоби. Докази цього опублікували на сторінці "RoksolanaToday&Крим" у Twitter.

"Серпень. Бійки, затори, аварії... Пік сезону - всі хочуть встигнути і заздрять тим мільйонам, що вже встигли", - із сарказмом підписав фото автор поста.

Підписники пабліку підтримали його своїми кумедними коментарями і також не втратили можливість висміяти показуху Кремля навколо незаконно спорудженого моста, а також засудити агресію на адресу України.

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"Його будували для військових цілей", "Його будували для понтів, інші функції він виконувати не здатний", "Міст - вже не актуально. Весь акцент - на купол Капітолію (натяк на санкції США. - Ред.)", "Мольфар попросив сили природи, щоб не поспішали розвалювати це лайно - нехай ще залізничну колію добудують", - пишуть люди.

Кримський міст

Пустельний Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крим

Пустельний Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крим

Пустельний Кримський міст

Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти знову запізнюються із завершенням робіт із транспортної безпеки Кримського моста. Термін виконання контракту Мінтрансом РФ може бути продовжений до грудня 2018 року. Попередній раз країна-агресор переносила терміни здачі робіт із 30 квітня на 30 вересня.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Кримський міст
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
надо быть полным дебилом что бы смотреть на эти фото адекватный человек зайдет на веб камеры крымского моста и посмотрит поток авто только упоротые могут верить
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Если на эту кацапскую хренотень пустить сразу 10 машин, -он нах... развалится. В этом секрет лаптекопытных.
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Цитата:"Доказательства этого опубликовали на странице "RoksolanaToday&Крым" в Twitter." Это не доказательства, а фейковые фото! Легко ведь проверить,включил веб-камеру и смотри : https://open.ivideon.com/embed/v2/?server=100-aIaocRyaFTTy5kVpnRNMou&camera=0&width=1920&height=1080&lang=ru&ap=&fs=&noibw= Я конечно понимаю почему Обозреватель и другие укроСМИ пытаются придать строительству моста негативный оттенок.Но поскольку негатива нет Обоз,как и другие укроСМИ ,попросту врёт! Обозники!Вспомните на когда намечался пуск автомобильной части моста!? На конец 2018 года.А запустили на полгода РАНЬШЕ!!! Хе-хе!
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