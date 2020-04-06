Бідність, бруд та дефіцит: як виглядав СРСР за мить до розпаду. Фото без ретуші

У мережі з'явилися красномовні фото без ретуші магазинів та інших закладів в останні моменти існування СРСР (1987-1991 роки).

В ті часи там було брудно, існував дефіцит, а люди жили бідно. Знімки опублікував блогер Максим Мирович на платформі Livejournal.

Так, на кількох фото зображено майже повністю порожні холодильники та стелажі в радянських універсамах в 1989-1991 роках. Водночас на одному з них ще й видно нові електронні ваги, впроваджені через те, що продавці нібито нерідко обдурювали покупців.

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

Ще на ряді знімків видно величезні черги під магазинами і в них, зокрема і за якимось дефіцитним товаром, приблизно у той ж період.

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий магазин

Крім продуктових магазинів, їжу можна було ще купити і на ринках, де час від часу траплялися свіжі овочі і відносно непогане м'ясо. Але там процвітала антисанітарія. Хоча в той час це нікого особливо не хвилювало – головне, що на ринках можна було купити хоч якусь їжу.

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий ринок

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий ринок

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий ринок

СРСР за мить до розпаду. Продуктовий ринок

В останні роки існування СРСР дефіцит або повна відсутність товарів спостерігалося не тільки в продуктових магазинах, але і в промтоварних, наприклад, взуттєвих. Торгівля промтоварами тоді часто проходила так: пускався слух про те, що десь "викинуть" щось нормальне, він відразу ж розлітався містом, і біля цього магазину моментально утворювалася величезна черга, люди в якій стояли ночами, змінюючи один одного.

СРСР за мить до розпаду. Промтоварний магазин

СРСР за мить до розпаду. Промтоварний магазин

СРСР за мить до розпаду. Промтоварний магазин

СРСР за мить до розпаду. Промтоварний магазин

Також існували так звані "люксові" магазини, в які теж зазвичай були величезні черги.

СРСР за мить до розпаду. "Люксовий" магазин

СРСР за мить до розпаду. "Люксовий" магазин

На фото були зображені і радянська перукарня, і навіть їдальня в 1989 році.

СРСР за мить до розпаду. Перукарня

СРСР за мить до розпаду. Їдальня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

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