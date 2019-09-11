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11 вересня • оновлено в 11:33
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"Бидло-рівень": українців обурило хамство "слуг народу" щодо колишнього в'язня Кремля

14.3т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Артем Черноморов проявив хамське ставлення на робочому місці до колишнього політв'язня Кремля, депутата від фракції "Європейська солідарність" Ахтема Чийгоза, що викликало обурення користувачів мережі.

Відповідну ситуацію у своєму Facebook описала депутатка фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, опублікувавши діалог.

"Слуга" Артем Черноморов дуже невдоволено робить зауваження моєму колезі Ахтему Чийгозу, який просить його випустити і піднятися з місця:

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Депутати ВРУ

Депутати ВРУ

ФБ Вікторії Сюмар

– Чому ви тут ходите?

– Май совість, він у російських в'язницях сидів, – не стримуюся я.

– Радий за нього... – відповідає Черноморов...

І тільки політв'язень Чийгоз ввічливо просить нас обох не сперечатися", – описала ситуацію Сюмар.

Реакція користувачів мережі не змусила себе чекати. Українців неприємно вразило таке хамство. "Мурло у владі. Хто був ніким, той став усім", "Бидло-рівень, що дивуватися", "Як же це все огидно. Уявляю, як це все важко витримувати і чути", "Це, як ви сидите в парку, на лавці, приходить компанія тіл, включають колонку і бухають пиво з сємками. Фу, мерзота", – написали в мережі.

"Бидло-рівень": українців обурило хамство "слуг народу" щодо колишнього в'язня Кремля
"Бидло-рівень": українців обурило хамство "слуг народу" щодо колишнього в'язня Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала представників "Слуги народу" "зеленими чоловічками" і "югендом", порівнявши їх із тими людьми, які захоплювали Крим у 2014 році.

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Особи
Вікторія Сюмар Ахтем Чийгоз
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Партія "Європейська солідарність"
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ну ясно, раз сидел, можно везде ходить. Истерика порохоботов перманентна.
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Решетников Александр
Решетников Александр
В переывах между обнимашками с Шуфричем, Сюмар на очке тыкает пальчиком в смартфон.. Лицемерие зашкаливает.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
"Я на колчаковских фронтах ранен!" - гутарил Чингойз))
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