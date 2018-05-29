Безвіз в Крим? Окупанти придумали схему

В анексованому Росією Криму так звана влада запропонувала ввести безвізовий режим для іноземців, які захочуть приїхати на лікування в санаторії і на курорти півострова.

Як пише "Комерсант" з посиланням на "радника голови" Криму Сергія Стрельбицького, іноземці зможуть перебувати на півострові без оформлення візи протягом 30 днів.

Зазначено, що для цього знадобиться підтвердження, що іноземець приїхав саме на лікування.

За словами Стрельбицького, за місяць можна пройти оздоровчий курс у кримських санаторно-курортних установах.

Для більш тривалого лікування в Криму окупанти запропонували створити медичні візи.

"Вони повинні видаватися за спрощеною схемою, без зволікань. Шість місяців буде достатньо для всіх медичних процедур, включно з реабілітацією. Така можливість є в Японії, в інших розвинених країнах - і пора її вводити у нас", - заявив Стрельбицький.

За його словами, введення безвізового режиму "допоможе зламати режим санкцій".

"Це гідна відповідь на санкції, на інформаційну війну, яка ведеться проти нашої країни", - сказав окупант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Роздольненському районі Криму назріла серйозна посуха.