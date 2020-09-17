Безвіз України з ЄС опинився під загрозою через призначення голови САП

В Європарламенті повідомили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС у зв'язку з проблемною процедурою відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це написала в Twitter німецька євродепутат, член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон.

"У той час як міжнародне співтовариство зайнято Білоруссю, уряд України спішно проштовхує кандидатів, яким не вистачає досвіду і сумлінності до відбору керівника САП. Це так не пройде. Український уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і подальший транш допомоги в розмірі 1,5 млрд євро", – заявили в ЄС.

Відзначимо, що 17 серпня Верховна Рада України затвердила представників парламенту в комісію по проведенню конкурсу на посади в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі. "За" проголосували 239 нардепів, "проти" – 48, "утрималися" – 14.

До складу комісії увійдуть 11 осіб, сім з яких призначає Рада, чотирьох – рада прокурорів.

Нагадаємо, що прозоре і відповідаюче критеріям обрання нового голови САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв по так званому механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Назар Холодницький звільнився з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури України 21 серпня.