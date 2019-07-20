Безстрокове перемир'я на Донбасі: в "Л/ДНР" видали наказ

Терористи незаконних бандформувань "ДНР" і "ЛНР" отримали наказ про дотримання безстрокового перемир'я.
Як повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, він був доведений кожному з бойовиків.
Відповідний указ передбачає низку заходів:
Бойовики "Л/ДНР"
Антикор
незастосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;
заборона наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій;
заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості, (особливо це стосується об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перед перемир'ям у п'ятницю, 19 липня, терористи "Л/ДНР" три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті обстрілу втрат з української сторони не зафіксовано.
крім того, терористи "Л/ДНР" масово розчарувалися в "русском мірі" і відмовляються отримувати російські паспорти. Це сталося через посилення проукраїнських настроїв у суспільстві.
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