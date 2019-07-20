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Безстрокове перемир'я на Донбасі: в "Л/ДНР" видали наказ

11.8т Читати матеріал російською

Терористи незаконних бандформувань "ДНР" і "ЛНР" отримали наказ про дотримання безстрокового перемир'я.

Як повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk, він був доведений кожному з бойовиків.

Відповідний указ передбачає низку заходів:

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Бойовики "Л/ДНР"

Бойовики "Л/ДНР"

Антикор

  • незастосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

  • заборона наступальних дій і розвідувально-диверсійних операцій;

  • заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості, (особливо це стосується об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення).

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Перемир'я на Донбасі
Теги
ДНР Новини ЛНР
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