Безсмертний сказав, що може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Аргументами, здатними вплинути на позицію президента Росії Володимира Путіна щодо України, можуть бути армія, дипломатичний корпус, фінансова система, банківська система, міжнародні організації.

Про це в інтерв'ю для OBOZREVATEL розповів представник України в політичній підгрупі ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі в 2015-2016 і 2019 роках Роман Безсмертний. На його думку, проста розмова Путіна ні до чого не зобов'язує.

"Аргументи повинні створювати армія, дипломатичний корпус, фінансова система, банківська система, міжнародні організації. Це є тими аргументами, які повинні впливати на позицію Путіна в реалізації вимог, в тому числі тих, які називає пан Зеленський. Я надивився цих розмов, і все це закінчувалося тим, що російська сторона не виконувала вимог. Так і зараз", – зазначив він.

На його думку, телефонні дзвінки президента Зеленського з президентом Путіним, які відбуваються після кожного чергового обстрілу і величезних жертв з української сторони, свідчать про те, що українська влада не готова приймати серйозні рішення і брати на себе відповідальність за них. Разом з тим, він уточнив, що Зеленський хоче вирішити конфлікт на Донбасі, тільки не знає, як це зробити.

"А весь час прогинатися і бути в режимі "чего изволите" – це заздалегідь означає отримати поразку в цьому поєдинку з Кремлем. Це дуже небезпечна річ. Розмова заради розмови не дає жодного результату", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупувала районам.

Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод, зокрема провести загальну амністію.