Безсимптомний коронавірус не потребує лікування, – Голубовська

За словами лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської, пацієнти з безсимптомним перебігом коронавірусної хвороби зазвичай не потребують медикаментозного лікування.

Про це медикиня розповіла ефірі ток-шоу "Пульс", відповідаючи на запитання від глядача, який запитав, чому лікар не прописав його синові з COVID-19 жодних ліків.

"Якщо немає симптомів, правильно зробив. Тут я можу тільки подякувати лікарю, який не призначив нічого, якщо немає жодних симптомів. Ми рекомендуємо робити деякі лабораторні дослідження. Але якщо немає симптомів, як правило, це не вимагає якогось специфічного медикаментозного втручання", – зазначила Голубовська.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ВООЗ повідомила, що рівень смертності і заражень коронавірусом у світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19

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