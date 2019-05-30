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/Суспільство

"Безпробудні злидні!" Росіянин, що переїхав до Криму, розповів всю правду про півострові

1.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму немає сенсу жити і відпочивати через неймовірно високі ціни і недостатній розвиток інфраструктури.

Про це завив російський блогер Сергій Куликов, який переїхав з Санкт-Петербурга до Криму 2,5 роки тому, передає ICTV.

"За 2,5 роки я так і не зрозумів, як тут жити без додаткового джерела доходу. Співвідношення цін і рівня доходу місцевого населення ніяк не сходиться... Крім шикарної природи, тут немає більше нічого", - розповів Куликов.

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В результаті блогер вирішив вивезти родину з Криму.

"У Криму знайти роботу, щоб нормально жити, майже нереально!" - зазначив Куликов.

Він підрахував, що для життя сім'ї з двох чоловік в одному з непопулярних міст Криму потрібно близько 70 тисяч рублів (29 тис. грн).

"Орієнтуйтеся тисяч на 100. Все, що нижче – ви будете не насолоджуватися життям у моря, а животіти в непробудних злиднях і рахувати копійки", - підсумував він.

"Приїхав би я відпочивати в Крим? Ні. Ціна відпочинку не відповідає реальності. Вона загублена. Жити в Криму і відпочивати там - це нелогічно. Відпочинок на 10 днів обійдеться в 130 тисяч", - повідомив Куликов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупованому Росією Криму вже визнали провал туристичного сезону, хоча той лише на підході.

Цього року півострів відвідає на 15% туристів менше, ніж в минулому.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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