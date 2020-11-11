Безкоштовний тест на коронавірус: як зробити та куди звертатися

Пройти безкоштовний тест на COVID-19 можуть пацієнти, у яких спостерігаються яскраво виражені симптоми захворювання.

Яким має бути алгоритм дій у разі підозри на коронавірус, куди необхідно звертатися та як проходить тестування, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно

Безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 можуть пройти пацієнти з підозрою на захворювання, зокрема, з яскраво вираженими симптомами гострої респіраторної інфекції (ГРВІ), вірусної пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС). Іншими словами, кашель, температура і задишка в пацієнта – це пряма дорога до проходження безкоштовного тесту.

Контактні особи, а також члени сім'ї пацієнта з підозрою на COVID-19 можуть пройти безкоштовний тест лише за наявності симптомів коронавірусної інфекції.

Крім того, раз на 14 днів безкоштовне тестування роблять медичним працівникам, які працюють із зараженими пацієнтами, а також співробітникам Національної поліції і Національної гвардії, що контактують із великою кількістю людей.

Для планової госпіталізації пацієнт без симптомів COVID-19 не зобов'язаний робити ПЛР-тест – достатньо ІФА-тесту.

Безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 можуть пройти пацієнти з підозрою на захворювання Pixabay

Як зробити безкоштовний тест на коронавірус

Якщо пацієнт підозрює у себе коронавірус, йому необхідно зателефонувати (а не йти на прийом) сімейному лікарю. Номер телефону лікаря вказано в декларації або на сайті лікарні. Він проаналізує симптоми та прийме рішення про направлення мобільної бригади для проведення ПЛР-тесту. Просто прийти до лікарні й зробити на прохання безкоштовний ПЛР-тест не можна. Рішення про тестування приймає сімейний лікар.

У разі температури 38-38,5 і вище, якщо додзвонитися до сімейного лікаря не виходить, варто телефонувати до "швидкої допомоги" за номером 103. Стан пацієнта оцінять і вирішать, чи є необхідність у госпіталізації.

Якщо хворого не госпіталізують, йому порекомендують звернутися до сімейного лікаря. Потім до пацієнта за необхідності направлять медпрацівника для проведення ПЛР-тесту. Якщо в пацієнта немає сімейного лікаря, він може укласти декларацію в телефонному режимі. Зробити це допоможуть у реєстратурі потрібної медустанови, також можна зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я за номером 1677.

Якщо в людини висока температура і виражені симптоми коронавірусу, але "швидка" відмовляється виїжджати на виклик, можна звернутися на гарячу лінію Кабінету міністрів за номером 1545.

Кашель, температура і задишка у пацієнта – це пряма дорога до проходження безкоштовного тесту Unsplash

Як роблять безкоштовний ПЛР-тест

Якщо сімейний лікар вирішив направити додому до пацієнта мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту, хворого попередять про це, попросять вийти на вулицю і дочекатися приїзду медпрацівників.

У машині в нього візьмуть мазки з носа і горла та повідомлять, скільки чекати на результати тесту. Через високу завантаженість лабораторій буває, що чекати доводиться близько 10 днів, але загалом результат готовий набагато раніше. Про нього пацієнтові в телефонному режимі повідомить сімейний лікар, а також призначить відповідне лікування.

Види тестів на коронавірус

Є три види тестів на коронавірус: експрес-тест, тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і тест імуноферментного аналізу (ІФА).

Тести ПЛР вважаються одним із найбільш точних методів діагностики. Робляться вони тільки в лабораторії. Результат готовий, зазвичай, через 5-7 годин. Такий тест здатний виявити COVID-19 у перші дні зараження, але найбільш достовірні результати він показує із 7 до 14 дня захворювання . Для ПЛР-тесту беруть мазок з носа і горла. Іноді тести ПЛР показують хибний результат. Так, на це впливає підготовка до тесту, час забору, техніка або неправильне зберігання в лабораторії матеріалів пацієнта.

Експрес-тест є досить якісним, однак він показує наявність не вірусу, а антитіл у крові, які виробляються лише на 5-7-й день після зараження. Тому первинний тест може дати помилковий результат. Експрес-тест можна зробити безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Для цього беруть кров із пальця, а результат відомий уже через 5-10 хвилин. У разі позитивного аналізу, його варто підкріпити ПЛР-тестом.

ІФА-тест визначає наявність антитіл до COVID-19 в організмі. Антитіла IgM підтверджують гостру стадію захворювання, а IgG покажуть, чи хворіла людина на коронавірус раніше. Для ІФА-тесту в пацієнта беруть кров із вени. Позитивний результат рекомендується підтвердити ПЛР-тестуванням.

Що робити, якщо лікар не призначає тест у разі симптомів COVID-19

У разі таких симптомів коронавірусу, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, Національна служба здоров'я України рекомендувала такий алгоритм дій:

Пацієнт телефонує сімейному лікарю (не йде на прийом).

Лікар, якщо потрібно, направляє мобільну бригаду для проведення тесту.

Якщо в пацієнта не укладено декларацію або лікар відмовив у виклику мобільної бригади за наявності симптомів, НСЗУ радить телефонувати на обласну телефонну гарячу лінію з питань COVID-19. Тоді бригаду викличе диспетчер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів, як лікуватися від коронавірусу вдома.