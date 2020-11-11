Безкоштовний тест на коронавірус: як зробити та куди звертатися

Пройти безкоштовний тест на COVID-19 можуть пацієнти, у яких спостерігаються яскраво виражені симптоми захворювання.

Яким має бути алгоритм дій у разі підозри на коронавірус, куди необхідно звертатися та як проходить тестування, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 можуть пройти пацієнти з підозрою на захворювання, зокрема, з яскраво вираженими симптомами гострої респіраторної інфекції (ГРВІ), вірусної пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому (ВГРС). Іншими словами, кашель, температура і задишка в пацієнта – це пряма дорога до проходження безкоштовного тесту.

Контактні особи, а також члени сім'ї пацієнта з підозрою на COVID-19 можуть пройти безкоштовний тест лише за наявності симптомів коронавірусної інфекції.

Крім того, раз на 14 днів безкоштовне тестування роблять медичним працівникам, які працюють із зараженими пацієнтами, а також співробітникам Національної поліції і Національної гвардії, що контактують із великою кількістю людей.

Для планової госпіталізації пацієнт без симптомів COVID-19 не зобов'язаний робити ПЛР-тест – достатньо ІФА-тесту.

Якщо пацієнт підозрює у себе коронавірус, йому необхідно зателефонувати (а не йти на прийом) сімейному лікарю. Номер телефону лікаря вказано в декларації або на сайті лікарні. Він проаналізує симптоми та прийме рішення про направлення мобільної бригади для проведення ПЛР-тесту. Просто прийти до лікарні й зробити на прохання безкоштовний ПЛР-тест не можна. Рішення про тестування приймає сімейний лікар.

У разі температури 38-38,5 і вище, якщо додзвонитися до сімейного лікаря не виходить, варто телефонувати до "швидкої допомоги" за номером 103. Стан пацієнта оцінять і вирішать, чи є необхідність у госпіталізації.

Якщо хворого не госпіталізують, йому порекомендують звернутися до сімейного лікаря. Потім до пацієнта за необхідності направлять медпрацівника для проведення ПЛР-тесту. Якщо в пацієнта немає сімейного лікаря, він може укласти декларацію в телефонному режимі. Зробити це допоможуть у реєстратурі потрібної медустанови, також можна зателефонувати на гарячу лінію Національної служби здоров'я за номером 1677.

Якщо в людини висока температура і виражені симптоми коронавірусу, але "швидка" відмовляється виїжджати на виклик, можна звернутися на гарячу лінію Кабінету міністрів за номером 1545.

Якщо сімейний лікар вирішив направити додому до пацієнта мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту, хворого попередять про це, попросять вийти на вулицю і дочекатися приїзду медпрацівників.

У машині в нього візьмуть мазки з носа і горла та повідомлять, скільки чекати на результати тесту. Через високу завантаженість лабораторій буває, що чекати доводиться близько 10 днів, але загалом результат готовий набагато раніше. Про нього пацієнтові в телефонному режимі повідомить сімейний лікар, а також призначить відповідне лікування.

Є три види тестів на коронавірус: експрес-тест, тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і тест імуноферментного аналізу (ІФА).

Тести ПЛР вважаються одним із найбільш точних методів діагностики. Робляться вони тільки в лабораторії. Результат готовий, зазвичай, через 5-7 годин. Такий тест здатний виявити COVID-19 у перші дні зараження, але найбільш достовірні результати він показує із 7 до 14 дня захворювання . Для ПЛР-тесту беруть мазок з носа і горла. Іноді тести ПЛР показують хибний результат. Так, на це впливає підготовка до тесту, час забору, техніка або неправильне зберігання в лабораторії матеріалів пацієнта.

Експрес-тест є досить якісним, однак він показує наявність не вірусу, а антитіл у крові, які виробляються лише на 5-7-й день після зараження. Тому первинний тест може дати помилковий результат. Експрес-тест можна зробити безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Для цього беруть кров із пальця, а результат відомий уже через 5-10 хвилин. У разі позитивного аналізу, його варто підкріпити ПЛР-тестом.

ІФА-тест визначає наявність антитіл до COVID-19 в організмі. Антитіла IgM підтверджують гостру стадію захворювання, а IgG покажуть, чи хворіла людина на коронавірус раніше. Для ІФА-тесту в пацієнта беруть кров із вени. Позитивний результат рекомендується підтвердити ПЛР-тестуванням.

У разі таких симптомів коронавірусу, як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, Національна служба здоров'я України рекомендувала такий алгоритм дій:

Пацієнт телефонує сімейному лікарю (не йде на прийом).

Лікар, якщо потрібно, направляє мобільну бригаду для проведення тесту.

Якщо в пацієнта не укладено декларацію або лікар відмовив у виклику мобільної бригади за наявності симптомів, НСЗУ радить телефонувати на обласну телефонну гарячу лінію з питань COVID-19. Тоді бригаду викличе диспетчер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розповів, як лікуватися від коронавірусу вдома.