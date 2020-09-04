Ляшко зізнався в "нереальному" безкоштовному тестуванні та попередив про маніпуляції на виборах через COVID-19

В Україні дуже складно зробити безкоштовний тест на коронавірус, водночас показники кількості ПЛР-досліджень недостатні, зокрема – через брак вірусологів.

Про це на закритій селекторній нараді в МОЗ заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Запис наради опинився в розпорядженні видання "Страна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Бізнес на тестуванні й затримки результатів

На нараді неодноразово згадувалося, що ПЛР-дослідження перетворилися на величезний бізнес, причому з помітною корупційною складовою.

"Величезне число досліджень проводиться за плату, і всі, хто звертається, кажуть, що отримати безкоштовний аналіз нереально, хоча ми комунікуємо, що виділили 650 мільйонів на це", – заявив санлікар.

За даними Ляшка, близько половини тестів у країні робиться платно. Більшість приватних лабораторій працюють у Києві, також їх багато на прикордонних територіях.

Наприклад, у Луганській області, як заявив начальник місцевої лабораторії, приватники поставили свій офіс прямо на КПВВ і вже роблять більше 60% тестів у регіоні.

Ляшко нагадав, що державні лабораторії отримали право брати плату за свої послуги. Але це не стосується двох категорій – людей із симптомами коронавірусу і хворих на пневмонію. Однак, саме ці групи чекають результатів тестів тиждень, а то і два.

"7-14 днів, коли людина з клінічними симптомами не отримує результатів досліджень, це величезний "косяк", і "косяк" з нашого боку", – сказав санлікар.

Він розповів і про іншу помилку – пріоритетність тестування, коли першими роблять тести тим, хто госпіталізований через інші захворювання.

Брак медиків та обладнання

За словами Ляшка, Україна виходить на 120 тисяч досліджень на тиждень. Але цього мало, потрібно мінімум тисячу досліджень у день для провінційних лабораторій і дві – для міст-мільйонників (до них він відніс і Запоріжжя).

Фактично, лабораторії роблять удвічі-втричі меншу норму. Так, на Волині повідомили, що роблять по 500-600 досліджень на день. На запитання Ляшка, що заважає вийти на показник у тисячу, відповіли, що не вистачає тест-систем для автоматизованої станції, яка може забезпечити потрібну кількість. Вручну ж стільки тестів не обробити.

У лабораторії працює один вірусолог на повну ставку і півставки займає приходить фахівець. "У нас півтора лікаря, люди працюють щодня по 12 годин без вихідних".

Та ж ситуація в Дніпрі, де два вірусологи і роблять тільки 300 досліджень на день. "Це неприпустимо. Вам обладнання дозволяє робити дві тисячі тестів у день, і на вихідних ви дозволяєте собі не працювати", – зазначив Ляшко.

Представники Донецької області вказали на ще одну проблему – приватні лабораторії переманюють фахівців.

У Житомирі на добу обробляють 360-380 образів і тільки вручну. Тисячу зразків зможуть робити тільки після поставки автоматичної станції. Поки її в регіоні немає.

Ляшко також розповів, що до кінця жовтня за гроші Світового банку в Україні будуть закуплені тест-системи для автоматизованих лабораторій, які дозволять провести мільйон двісті тисяч досліджень.

Поки за весь період епідемії в Україні зробили мільйон шістсот ПЛР-тестів.

Тиск на лабораторії

За словами Ляшка, в деяких регіонах глави обласних держадміністрацій тиснуть на медиків, вимагаючи, щоб ті приховували реальну кількість хворих.

"У мене з'явилися сигнали, що голови ОДА дали вам завдання не показувати всі випадки діагностованих", – заявив головний санітарний лікар. Він пригрозив, що якщо факти підтвердяться, то будуть проблеми як у керівників лабораторій, так і в губернаторів.

Конкретних областей, де відбувається подібне, заступник міністра не назвав. Очевидно, це пов'язано з небажанням ОДА потрапляти в "червону" зону.

Місцеві вибори

Головний санлікар назвав головну загрозу на майбутніх місцевих виборах, намічених на 25 жовтня.

"Я впевнений, почнуться зараз маніпуляції з хворими членами комісій, спостерігачами від різних політичних партій", – попередив Ляшко.

Санлікар застеріг своїх підлеглих від видачі членам комісій фальшивих довідок про результат тестів. Чиновник пригрозив кримінальною відповідальністю і закликав провести роз'яснювальну роботу з лікарями та лаборантами.

Він розповів, що скарги на COVID-19 у виборчих комісіях будуть розглядатися епідеміологами в першу чергу.

Ляшко заявив про такий алгоритм роботи: якщо у виборчій комісії виявили хворого, то комісія не закривається, якщо інші її члени були в масках і дотримувалися дистанції.

"Якщо вони будуть порушувати, у нас будуть підстави говорити всім членам комісії йти на самоізоляцію", – сказав санлікар.

"Зразки підкидають у труни"

Голова Чернігівської лабораторії вказав на величезні проблеми з утилізацією біоматеріалів. Як відповів Ляшко, цією проблемою займаються СБУ і МВС.

"Були зафіксовані факти дуже проблематичні – вже підкидають біологічні відходи і в крематорії, і в труни до померлих. У нас немає повноважень перевіряти ліцензіатів, які працюють із медичними відходами", – сказав санлікар.

Повне відео закритого засідання:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я збирається збільшувати кількість тестувань на COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген, які вже використовують у США.

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