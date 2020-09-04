Ляшко зізнався в "нереальному" безкоштовному тестуванні та попередив про маніпуляції на виборах через COVID-19

Віктор Ляшко висловився про проблеми українських лабораторій. LIGA.net
В Україні дуже складно зробити безкоштовний тест на коронавірус, водночас показники кількості ПЛР-досліджень недостатні, зокрема – через брак вірусологів.
Про це на закритій селекторній нараді в МОЗ заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Запис наради опинився в розпорядженні видання "Страна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На нараді неодноразово згадувалося, що ПЛР-дослідження перетворилися на величезний бізнес, причому з помітною корупційною складовою.
"Величезне число досліджень проводиться за плату, і всі, хто звертається, кажуть, що отримати безкоштовний аналіз нереально, хоча ми комунікуємо, що виділили 650 мільйонів на це", – заявив санлікар.
За даними Ляшка, близько половини тестів у країні робиться платно. Більшість приватних лабораторій працюють у Києві, також їх багато на прикордонних територіях.
Наприклад, у Луганській області, як заявив начальник місцевої лабораторії, приватники поставили свій офіс прямо на КПВВ і вже роблять більше 60% тестів у регіоні.
Ляшко нагадав, що державні лабораторії отримали право брати плату за свої послуги. Але це не стосується двох категорій – людей із симптомами коронавірусу і хворих на пневмонію. Однак, саме ці групи чекають результатів тестів тиждень, а то і два.
"7-14 днів, коли людина з клінічними симптомами не отримує результатів досліджень, це величезний "косяк", і "косяк" з нашого боку", – сказав санлікар.
Він розповів і про іншу помилку – пріоритетність тестування, коли першими роблять тести тим, хто госпіталізований через інші захворювання.
За словами Ляшка, Україна виходить на 120 тисяч досліджень на тиждень. Але цього мало, потрібно мінімум тисячу досліджень у день для провінційних лабораторій і дві – для міст-мільйонників (до них він відніс і Запоріжжя).
Фактично, лабораторії роблять удвічі-втричі меншу норму. Так, на Волині повідомили, що роблять по 500-600 досліджень на день. На запитання Ляшка, що заважає вийти на показник у тисячу, відповіли, що не вистачає тест-систем для автоматизованої станції, яка може забезпечити потрібну кількість. Вручну ж стільки тестів не обробити.
У лабораторії працює один вірусолог на повну ставку і півставки займає приходить фахівець. "У нас півтора лікаря, люди працюють щодня по 12 годин без вихідних".
Та ж ситуація в Дніпрі, де два вірусологи і роблять тільки 300 досліджень на день. "Це неприпустимо. Вам обладнання дозволяє робити дві тисячі тестів у день, і на вихідних ви дозволяєте собі не працювати", – зазначив Ляшко.
Представники Донецької області вказали на ще одну проблему – приватні лабораторії переманюють фахівців.
У Житомирі на добу обробляють 360-380 образів і тільки вручну. Тисячу зразків зможуть робити тільки після поставки автоматичної станції. Поки її в регіоні немає.
Ляшко також розповів, що до кінця жовтня за гроші Світового банку в Україні будуть закуплені тест-системи для автоматизованих лабораторій, які дозволять провести мільйон двісті тисяч досліджень.
Поки за весь період епідемії в Україні зробили мільйон шістсот ПЛР-тестів.
За словами Ляшка, в деяких регіонах глави обласних держадміністрацій тиснуть на медиків, вимагаючи, щоб ті приховували реальну кількість хворих.
"У мене з'явилися сигнали, що голови ОДА дали вам завдання не показувати всі випадки діагностованих", – заявив головний санітарний лікар. Він пригрозив, що якщо факти підтвердяться, то будуть проблеми як у керівників лабораторій, так і в губернаторів.
Конкретних областей, де відбувається подібне, заступник міністра не назвав. Очевидно, це пов'язано з небажанням ОДА потрапляти в "червону" зону.
Головний санлікар назвав головну загрозу на майбутніх місцевих виборах, намічених на 25 жовтня.
"Я впевнений, почнуться зараз маніпуляції з хворими членами комісій, спостерігачами від різних політичних партій", – попередив Ляшко.
Санлікар застеріг своїх підлеглих від видачі членам комісій фальшивих довідок про результат тестів. Чиновник пригрозив кримінальною відповідальністю і закликав провести роз'яснювальну роботу з лікарями та лаборантами.
Він розповів, що скарги на COVID-19 у виборчих комісіях будуть розглядатися епідеміологами в першу чергу.
Ляшко заявив про такий алгоритм роботи: якщо у виборчій комісії виявили хворого, то комісія не закривається, якщо інші її члени були в масках і дотримувалися дистанції.
"Якщо вони будуть порушувати, у нас будуть підстави говорити всім членам комісії йти на самоізоляцію", – сказав санлікар.
Голова Чернігівської лабораторії вказав на величезні проблеми з утилізацією біоматеріалів. Як відповів Ляшко, цією проблемою займаються СБУ і МВС.
"Були зафіксовані факти дуже проблематичні – вже підкидають біологічні відходи і в крематорії, і в труни до померлих. У нас немає повноважень перевіряти ліцензіатів, які працюють із медичними відходами", – сказав санлікар.
Повне відео закритого засідання:
Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я збирається збільшувати кількість тестувань на COVID-19 за допомогою швидких тестів на антиген, які вже використовують у США.
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