"Безкарні звірі!" Українці назвали винних у вбивствах дітей в країні

Українці вважають, що в масових вбивствах дітей, які відбулися за останній час в країні, винні злочинці і самі поліцейські.

Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL.У респондентів запитували: "В Україні вбили ще одну дитину. Хто винен?".

За 35% вважають, що в смерті дітей винні "негідники, які таке творять". Така ж кількість опитаних поклали провину за смерті на українську поліцію, які як "звірі відчули безкарність".

16% респондентів вважають, що батьки винні в загибелі своїх дітей, адже за ними "потрібно краще стежити".

Також 14% населення відповіли: "Яка різниця хто винен? Дитину вже не повернути".

Всього в опитуванні проголосували 14068 користувачів сайту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацполіціі Сергій Князєв повідомив, що з початку 2019 року в Україні вбили більше 50 дітей, у зв'язку з чим поліція попросила Верховну Раду посилити захист дітей від насильства.

Раніше в Києві, біля озера Вирлиця, знайшли тіло дев'ятирічного Захара Черевка, який зник 22 червня.

Також стали відомі подробиці вбивства 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

Крім того, поліцейським, які застрелили 5-річну дитину в Переяславі-Хмельницькому, можна буде висунути обвинувачення за статтею "умисне вбивство", яка передбачає покарання аж до довічного тюремного ув'язнення.

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