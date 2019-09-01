"Безграмотна!" Фаріон накинулася на нову главу МОН

Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон розкритикувала новообрану керівницю МОН Анну Новосад за пост у соцмережі.

Так, Фаріон заявила, що міністр зробила безліч помилок, описавши у Facebook роботу Нової української школи і своїх пріоритетів на посаді.

Мовознавець навіть виправила деякі помилки Новосад, проте в постскриптумі вибачилася перед фоловерами, що пропустила деякі.

Новосад і Фаріон Колаж

"На очі лізе безглузде повідомлення нової біди для освіти і науки, гідної наступниці, як це видно з безграмотного повідомлення, Табачника, Квіта, Гриневич – тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімічного ряду. Всі вони нищителі української національної освіти", – обурилася Фаріон.

Facebook Ірина Фаріон

Facebook Ірина Фаріон

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон назвала помстою росіянам масштабні лісові пожежі в Сибіру.

Вона також заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас нібито винні російськомовні українці, які живуть там.

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