"Безграмотна!" Фаріон накинулася на нову главу МОН

Українська мовознавець, громадський і політичний діяч, член політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон розкритикувала новообрану керівницю МОН Анну Новосад за пост у соцмережі.
Так, Фаріон заявила, що міністр зробила безліч помилок, описавши у Facebook роботу Нової української школи і своїх пріоритетів на посаді.
Мовознавець навіть виправила деякі помилки Новосад, проте в постскриптумі вибачилася перед фоловерами, що пропустила деякі.
Новосад і Фаріон
Колаж
"На очі лізе безглузде повідомлення нової біди для освіти і науки, гідної наступниці, як це видно з безграмотного повідомлення, Табачника, Квіта, Гриневич – тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімічного ряду. Всі вони нищителі української національної освіти", – обурилася Фаріон.
Facebook Ірина Фаріон
Facebook Ірина Фаріон
Нагадаємо:
Процедура передачі повноважень від Лілії Гриневич до 11-го міністра освіти і науки Ганни Новосад відбулася 30 серпня.
Новосад розповіла про перші плани на посаді міністра.
Опубліковано досьє новопризначеної Анни Новосад.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ірина Фаріон назвала помстою росіянам масштабні лісові пожежі в Сибіру.
Вона також заявила, що у вторгненні російських окупантів на Донбас нібито винні російськомовні українці, які живуть там.
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