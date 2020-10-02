Бездіяльність влади у вирішенні проблеми лісових пожеж коштує людських життів, – Фірсов

Лісові пожежі щороку винищують десятки гектарів насаджень і забирають людські життя. Однак держава досі не вживає системних і комплексних заходів задля недопущення пожеж чи бодай мінімізації їх наслідків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав лідер партії "Екологічна Альтернатива" Єгор Фірсов.

Політик наголосив: тільки останні загоряння на Луганщині спричинили ряд тяжких наслідків.

"На Луганщині згоріло більше 13 тисяч гектарів лісу станом на 2 жовтня. Для розуміння масштабу – це більше ніж 18 тисяч футбольних полів. Тільки уявіть собі цю площу! Найгірше у цих пожежах – людські втрати. Остання лісова пожежа забрала 9 людських життів", – написав Фірсов.

Він підкреслив, що масштабні лісові пожежі для України давно стали звичним явищем.

"З регулярністю раз на два місяці в Україні виникають масштабні лісові пожежі, які знищують ліс тисячами гектар. Кожен держорган озвучує свою версію причин, через яку горить ліс, але реальним розслідуванням ніхто не займається. Через декілька днів все забувають, і перемикаються на наступну актуальну тему", – вважає політик.

На думку Фірсова, ситуацію могла би виправити зважена державна політика та аналіз помилок. Втім, наразі ні першого, ні другого політик не бачить.

"Схоже, що міністерство Екології просто не здатне довести цю справу до кінця. Немає ані висновків, ані стратегій, ані розбору питання, чому так сталося і що треба робити. Якщо уряд терміново не зверне увагу на ці комплексні проблеми, ліс перетвориться на щось дуже рідке та унікальне. Тому що саме в цей час Луганщина все ще палає, лісу стає все менше, але висновки, на жаль, в нашій державі робити немає кому", – резюмував Фірсов.

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