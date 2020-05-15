"Безбожна п'ятирічка": як атеїсти в СРСР хотіли розправитися з церквою
15 травня називають днем "Безбожної п'ятирічки" в СРСР. Так, в 1932 році Йосип Сталін підписав відповідний декрет, у якому ставилося завдання: "До 1 травня 1937 року ім'я Бога має бути забуте на території країни".
Гоніння на церкву та її служителів у Радянському Союзі було розпочато з новою силою. OBOZREVATEL пропонує згадати, як це було.
Атеїзація СРСР і "Союз войовничих безбожників"
Атеїзацію СРСР очолила створена ще в 1925 році організація "Союз войовничих безбожників", головою якого був Омелян Ярославський.
За неофіційним планом атеїстів протягом перших двох років мали закритися храми всіх конфесій. Протягом 1933-1934 років планувалося, що в СРСР зникнуть релігійні уявлення, прищеплені літературою і сім'єю.
У наступні кілька років влада розраховувала охопити країну тотальною пропагандою атеїзму і повністю позбутися всіх церков і священнослужителів.
Підсумки п'ятирічки
У результаті радянська влада безбожників закрила 70 єпархій, заарештувала 40 архієреїв, закрила 95% храмів. Служителів церкви в СРСР розстрілювали і засилали в табори.
На території України діяла так звана республіканська філія СВБ – "Союз войовничих безбожників України".
Усупереч всім заходам протягом "Безбожної п'ятирічки" при переписі населення 1937 року в СРСР православними вірянами назвали себе 1/3 міського населення і 2/3 сільського, тобто більше половини населення всієї країни.
Церква в СРСР та війна
У 1941 році "Союз войовничих безбожників" налічував 3,5 мільйона членів, прийнятих в основному методом адміністративного примусу.
Після вторгнення Гітлера діяльність атеїстів фактично була припинена, оскільки православ'я стали використовувати для згуртування перед обличчям ворога.
Останній номер "Безбожника" вийшов у липні 1941 року. Офіційно організація була розпущена 1947 року, а її функції перейшли до Всесоюзного суспільства "Знання".
Як писав раніше OBOZREVATEL, шпигуни ЦРУ відкрили таємницю, що було з церквою в СРСР.